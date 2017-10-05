КС Испании отменил заседание парламента Каталонии, намеченное на 9 октября

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МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании отменил запланированное на понедельник, 9 октября, заседание парламента Каталонии, на котором может быть запущена процедура провозглашения государственного суверенитета. Об этом говорится в распространенном в четверг постановлении КС.
Ранее каталонские социалисты подали в суд жалобу, в которой говорится, что в случае одностороннего провозглашения независимости региона правящее большинство грубо нарушит основной закон королевства, а также "уничтожит права депутатов", которые выступают против такого шага. После принятия КС к рассмотрению данного иска, решение о проведении заседания автоматически приостанавливается.
1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость.
Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. В Барселоне же еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу.