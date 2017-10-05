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КС Испании отменил заседание парламента Каталонии, намеченное на 9 октября

Международная панорама
5 октября, 16:25 UTC+3 МАДРИД 5, октября. /ТАСС

На заседании должно было пройти голосование по вопросу о независимости региона

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Парламент Каталонии, Барселона

Парламент Каталонии, Барселона

© EPA-EFE/MARTA PEREZ

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании отменил запланированное на понедельник, 9 октября, заседание парламента Каталонии, на котором может быть запущена процедура провозглашения государственного суверенитета. Об этом говорится в распространенном в четверг постановлении КС.

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Ранее каталонские социалисты подали в суд жалобу, в которой говорится, что в случае одностороннего провозглашения независимости региона правящее большинство грубо нарушит основной закон королевства, а также "уничтожит права депутатов", которые выступают против такого шага. После принятия КС к рассмотрению данного иска, решение о проведении заседания автоматически приостанавливается.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость.

Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. В Барселоне же еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу.

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