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AP: стрелок из Лас-Вегаса мог готовить нападения на посетителей других фестивалей

Международная панорама
5 октября, 19:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, октября. /ТАСС

По данным агентства, Стивен Пэддок прежде арендовал номера в других отелях близ концертных площадок в Лас-Вегасе и Чикаго

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НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Стивен Пэддок, расстрелявший с 32-го этажа гостиницы участников фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе, ранее арендовал номера в других отелях, окна которых выходили на концертные площадки в Лас-Вегасе и Чикаго. Об этом сообщило в четверг информационное агентство AP со ссылкой на не названных по именам официальных лиц.

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Так, в августе Пэддок снял номер в чикагском отеле Blackstone, окна которого выходили на парк, где проходил музыкальный фестиваль Lollapalooza, на который съезжаются обычно десятки тысяч человек.

Кроме того, в конце сентября Пэддок снял номер с окнами, выходящими на площадку в Лас-Вегасе, где должен был проводиться фестиваль Life is Beautiful ("Эта прекрасная жизнь").

Как отметило агентство, когда Пэддок вселялся 28 сентября в отель Mandalay Bay, он потребовал предоставить ему номер с окнами, выходящими на площадку, где вечером 1 октября должен был проходить фестиваль кантри-музыки Route 91 Harvest Festival ("Фестиваль в честь сбора урожая на шоссе номер 91").

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