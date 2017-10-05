AP: стрелок из Лас-Вегаса мог готовить нападения на посетителей других фестивалей

Мутко обсудил с ФИФА итоги шестого операционного визита на стадионы ЧМ-2018Спорт 5 октября, 19:34
Итоги деятельности Вадима Потомского на посту губернатора Орловской областиБиографии и справки 5 октября, 19:32
Стоимость самого дешевого билета на шахматный турнир претендентов составит €20Спорт 5 октября, 19:31
Ювелиры и программисты с ограниченными возможностями посоревновались в ДагестанеОбщество 5 октября, 19:29
ХК ЦСКА договорился о переходе защитника Чмыхова в "Сочи"Спорт 5 октября, 19:19
Аварии с жертвами на российских НПЗ с 2012 года. ДосьеБиографии и справки 5 октября, 19:17
Бывший чемпион мира по боксу Аванесян может вернуться на ринг в декабре в АнглииСпорт 5 октября, 19:09
Биография экс-губернатора Орловской области Вадима ПотомскогоБиографии и справки 5 октября, 18:28
Верховная рада не смогла приступить к рассмотрению законопроектов по ДонбассуМеждународная панорама 5 октября, 18:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Стивен Пэддок, расстрелявший с 32-го этажа гостиницы участников фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе, ранее арендовал номера в других отелях, окна которых выходили на концертные площадки в Лас-Вегасе и Чикаго. Об этом сообщило в четверг информационное агентство AP со ссылкой на не названных по именам официальных лиц.
Так, в августе Пэддок снял номер в чикагском отеле Blackstone, окна которого выходили на парк, где проходил музыкальный фестиваль Lollapalooza, на который съезжаются обычно десятки тысяч человек.
Кроме того, в конце сентября Пэддок снял номер с окнами, выходящими на площадку в Лас-Вегасе, где должен был проводиться фестиваль Life is Beautiful ("Эта прекрасная жизнь").
Как отметило агентство, когда Пэддок вселялся 28 сентября в отель Mandalay Bay, он потребовал предоставить ему номер с окнами, выходящими на площадку, где вечером 1 октября должен был проходить фестиваль кантри-музыки Route 91 Harvest Festival ("Фестиваль в честь сбора урожая на шоссе номер 91").