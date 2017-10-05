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СМИ: в Латвии мэра Даугавпилса оштрафовали за недостаточные знания латышского языка

Международная панорама
5 октября, 20:08 UTC+3 РИГА РИГА 5, октября. /ТАСС

Теперь Рихардс Эйгимс за полгода должен усовершенствовать свои языковые навыки

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РИГА, 5 октября. /ТАСС/. Мэр второго крупнейшего города Латвии Даугавпилса Рихардс Эйгимс оштрафован центром государственного языка республики за недостаточные знания латышского языка. Об этом в четверг сообщает LTV.

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Штраф наложен после проверки надзорного ведомства, которая была осуществлена на основании четырех жалоб, полученных центром. По данным телеканала, Эйгимс должен заплатить штраф и в течение шести месяцев усовершенствовать свои языковые навыки до должного уровня.

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых 40% русскоязычных. В столице русскоязычное население достигает порядка 45%, а в крупнейших городах на востоке республики Даугавпилсе и Резекне - около 80% и более 50% соответственно. При этом единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным.

Центр государственного языка выступает за максимально широкое использование латышского языка в Латвии и не раз пытался наказать за нарушение закона о государственном языке также мэра Риги Нила Ушакова.

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