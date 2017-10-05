Пентагон не комментирует сообщения об аннулировании иранской сделки

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Пентагон на данный момент не комментирует сообщения СМИ о том, что президент Дональд Трамп собирается на следующей неделе объявить об аннулировании Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"То, о чем министр [обороны Джеймс Мэттис] говорит с президентом, остается между ними", - сказала на брифинге для журналистов в среду официальный представитель Пентагона Дана Уайт. По ее словам, глава государства объявит о своем решении, когда посчитает нужным.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американский лидер во время выступления расскажет, почему СВПД не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Он также собирается заручиться поддержкой Конгресса США в этом вопросе. Издание подчеркивает, что такой шаг главы государства может привести к началу процесса возобновления отмененных в связи с достижением СВПД в 2015 году санкций против Ирана.

Ожидается, что Трамп 12 октября выступит с речью, в которой объявит о своем решении и изложит более масштабную стратегию США в отношении Ирана, которая находится в сформированном Вашингтоном списке государств - спонсоров терроризма.