Bloomberg: Цукерберг может не выступить на слушаниях по РФ в Конгрессе США

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Глава компании Facebook Марк Цукерберг, а также ее операционный директор Шерил Сандберг, вероятнее всего, не примут участие в слушаниях в спецкомитетах по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса, посвященных приписываемым России попыткам вмешательства в ход предвыборной кампании 2016 года в США. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, топ-менеджеры не придут на встречу с законодателями из-за занятости. 1 ноября, когда, как ожидается, состоятся указанные слушания, Facebook должна опубликовать очередную ежеквартальную отчетность. Цукерберг и Сандберг будут представлять ее инвесторам.

Как отмечает Bloomberg, законодатели ранее заявляли, что ждут на слушаниях тех представителей Facebook, которые в наибольшей степени разбираются в технической стороне вопроса. Непосредственных приглашений Цукербергу и Сандберг они не направляли. В слушаниях, как ожидается, также примут участие представители компаний Twitter и Google.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 года по май 2017 года, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.