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Парламент Каталонии 9 октября обсудит вопрос провозглашения независимости

Международная панорама
6 октября, 12:57 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, октября. /ТАСС

Глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева добавил, что возникший в отношениях между Мадридом и Барселоной кризис следует разрешать путем диалога

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ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Парламент Каталонии 9 октября, в понедельник, соберется на заседание, чтобы обсудить вопрос провозглашения независимости этого автономного сообщества Испании. Об этом в пятницу заявил в интервью британской телерадиовещательной корпорации Би-би- си глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева.

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"Парламент рассмотрит [этот вопрос], парламент соберется, состоится обсуждение, и это важно", - сказал Ромева.

Ранее каталонские социалисты подали в Конституционный суд (КС) Испании жалобу, в которой говорилось, что в случае одностороннего объявления независимости правящее большинство грубо нарушит основной закон королевства, а также "уничтожит права депутатов", которые выступают против такого шага. КС 5 октября принял к рассмотрению данный иск, в результате действие постановления парламента автономного сообщества о проведении заседания 9 октября было автоматически приостановлено.

Ромева также добавил, что возникший в отношениях между Мадридом и Барселоной кризис следует разрешать не в судебном порядке, а путем диалога между политиками.

1 октября в автономном сообществе прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. В Барселоне же еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу.

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