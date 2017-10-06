Парламент Каталонии 9 октября обсудит вопрос провозглашения независимости

Минспорт РФ официально исключил Липницкую из списка кандидатов в сборную РоссииСпорт 6 октября, 13:46
Кремль считает проект закона Украины о реинтеграции Донбасса неприемлемПолитика 6 октября, 13:36
Агапитов: выступление тяжелоатлетов на чемпионате России будет приравнено к участию в ЧМСпорт 6 октября, 13:36
Учащиеся молодежной школы "Лифт в будущее" представят восемь высокотехнологичных стартаповОбщество 6 октября, 13:32
Объем ж/д перевозок цветмета в порты за 9 месяцев сократился на 1,7%, до 2,9 млн тоннТранспорт 6 октября, 13:31
Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в СаранскСпорт 6 октября, 13:24
Шляхтин: завершение карьеры Чичеровой после решения CAS станет логичным шагомСпорт 6 октября, 13:24
Греф на Российской энергетической неделе ввел моду на выступления без галстуковЭкономика и бизнес 6 октября, 13:19
Гид по фестивалю NAUKA 0+ в МосквеНаука 6 октября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Парламент Каталонии 9 октября, в понедельник, соберется на заседание, чтобы обсудить вопрос провозглашения независимости этого автономного сообщества Испании. Об этом в пятницу заявил в интервью британской телерадиовещательной корпорации Би-би- си глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева.
"Парламент рассмотрит [этот вопрос], парламент соберется, состоится обсуждение, и это важно", - сказал Ромева.
Ранее каталонские социалисты подали в Конституционный суд (КС) Испании жалобу, в которой говорилось, что в случае одностороннего объявления независимости правящее большинство грубо нарушит основной закон королевства, а также "уничтожит права депутатов", которые выступают против такого шага. КС 5 октября принял к рассмотрению данный иск, в результате действие постановления парламента автономного сообщества о проведении заседания 9 октября было автоматически приостановлено.
Ромева также добавил, что возникший в отношениях между Мадридом и Барселоной кризис следует разрешать не в судебном порядке, а путем диалога между политиками.
1 октября в автономном сообществе прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. В Барселоне же еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу.