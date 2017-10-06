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Пушилин: Украина не в состоянии самостоятельно принимать важные решения для страны

Международная панорама
6 октября, 15:10 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 6, октября. /ТАСС
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ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Продление Верховной радой особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей указывает на несостоятельность Украины самостоятельно принимать важные решения.

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Рада приняла закон об особом статусе Донбасса

Об этом в пятницу заявил полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Продления закона об особом статусе добивались и республики, и Россия. И сегодняшнее решение Верховной рады Украины, несмотря на все противодействие радикалов и нежелание официального Киева особого статуса для Донбасса, говорит об определяющей роли Российской Федерации в судьбе нашего региона, в судьбе Украины, - цитирует его Донецкое агентство новостей. - Украина была вынуждена продлить действие данного закона, потому что на этом настояли Россия, Германия и США. Судьбу Украины вновь решают за нее".

Верховная рада в пятницу приняла закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продлевает еще на год особый статус Донбасса. Принятие документа было необходимо в связи с тем, что 18 октября нынешнего года истекает срок действия принятого еще в 2014 году Закона о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Этот документ является ключевым для политического урегулирования на востоке Украины. Представители провозглашенных республик Донбасса и России не раз заявляли, что отказ Киева от его продления будет означать и отказ от реализации самих минских соглашений.

Вместе с тем, продлив еще на год действие особого статуса, Рада оговорила его вступление в силу условием вывода с территории региона "всех незаконных вооруженных формирований и военной техники, а также боевиков и наемников".

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