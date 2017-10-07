СМИ: Багдад просит Анкару и Тегеран закрыть КПП на границе с Иракским Курдистаном

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ирак попросил Турцию и Иран закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Иракским Курдистаном, где прошел референдум о независимости курдской автономии. Об этом сообщила в субботу газета Elaph со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Ирака Ахмеда Махджуба.

По словам Махджуба, федеральные власти Ирака "направили ноту в посольства Турции и Ирана в Багдаде". "Документ включает запрос от [иракского] правительства прекратить все операции с руководством курдской автономии Ирака", - пояснил он. Багдад призвал соседние страны "закрыть границу с Иракским Курдистаном до тех пор, пока управление над пограничными постами не будет передано центральному правительству", а также "заморозить все торговые операции с курдским регионом, в первую очередь, связанные с нефтью".

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака. В Эрбиле заявили о готовности заморозить итоги плебисцита на два года и начать диалог с Багдадом для разрешения противоречий. Федеральные власти отказываются от переговоров до отмены результатов референдума.

Позицию центрального правительства Ирака поддержала Анкара и Тегеран. 4 октября президент Турции Тайип Эрдоган посетил Иран, где провел переговоры с руководством Исламской Республики, в частности по ситуации вокруг референдума в Иракском Курдистане. В итоговом коммюнике главы государств подчеркнули, что готовы поддержать любые шаги Багдада, направленные на сохранение единства арабской страны.