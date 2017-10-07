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Тысячи человек в Мадриде присоединились к акции в знак поддержки единства Испании

Международная панорама
7 октября, 14:29 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Демонстрации проходят в разных частях королевства, участники акций призывают к диалогу между Мадридом и Барселоной

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МАДРИД, 7 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Тысячи человек вышли в субботу на одну из знаковых площадей испанской столицы - Пласа де Колон - в знак поддержки единства и конституции пиренейского королевства. Как убедилась корреспондент ТАСС, участники акции также выступают против одностороннего объявления Каталонией о выходе из состава Испании.

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Собравшиеся скандируют: "Да здравствует Испания! Да здравствует король! Да здравствует Каталония!", "С путчистами не ведут диалог". Зачастую участники демонстрации начинают напевать одну из самых знаменитых кричалок в стране: "Я испанец!" Вся Пласа де Колон окрасилась в красно-желтые цвета национального флага: большинство пришедших принесли с собой этот государственный символ.

К демонстрации присоединились не только жители Мадрида. Недалеко от площади можно увидеть автобусы, на которых в столицу прибыли испанцы из других населенных пунктов пиренейского королевства.

"Каталонцы должны знать, что мы их не оставили", - рассказал молодой человек по имени Хосе, который принял участие в акции. По его мнению, "автономные власти нарушили все возможные законы, они пытаются разделить каталонцев и остальных испанцев". "Я считаю, что центральному правительству нужно принять меры, чтобы положить конец действиям Женералитета [руководству Каталонии]", - добавил Хосе.

Другая участница демонстрации Мария полагает, что региональным "властям следует прекратить обещать жителям то, чего они не могут им дать". "Каталония - это такая же Испания, как Галисия или Валенсия, - отметила девушка. - Я не понимаю, чего они [власти Каталонии] добиваются, когда устраивают незаконные референдумы".

В разных частях Испании проходят и другие демонстрации с призывом к диалогу между Мадридом и Барселоной. Участники акций в белых футболках собрались у мэрий разных городов. В каталонской столице данная манифестация собрала несколько сот человек.

В Мадриде манифестация прошла на известной площади Сибелес, которая находится напротив здания городских властей. Главный лозунг акций: "Парлем", что с каталонского можно перевести как: "Говорим".

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