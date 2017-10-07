Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол РФ: неприсоединение Финляндии к военным блокам - фактор стабильности на Балтике

Международная панорама
7 октября, 14:57 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 7, октября. /ТАСС

По словам Павла Кузнецова, приближение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ вынудит Москву прибегнуть к ответным действиям

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 7 октября. /ТАСС/. Политика руководства Финляндии по неприсоединению к военным союзам является важным стабилизирующим фактором в регионе Балтийского моря. Такое мнение высказал в субботу в интервью газете Ilta-Sanomat посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Смотрите также

Пограничники России, Финляндии и Норвегии проверили состояние госграницы

Россия и Финляндия запустят проект по улучшению экологии Балтийского моря

Россия и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам семьи и детей

"Все опросы общественного мнения показывали, что большинство финских граждан придерживаются мнения, что проводимая до сих пор финским руководством политика неприсоединения к военным союзам не только наилучшим образом защищает национальные интересы, но и по-прежнему остается значительным стабилизирующим фактором в регионе Балтийского моря", - указал Кузнецов.

По его словам, "у каждой страны есть суверенное право самостоятельно определять национальную политическую линию в области безопасности и обороны". "Думаю, однако, что все понимают, что приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам вынудит нас прибегнуть к подходящим в этой ситуации ответным действиям. Возможно, кому-то это нужно, но точно не Финляндии и России", - указал посол.

Он отметил, что ему "горько слышать вопросы о том, следует ли соседям России бояться ее". "Все здравомыслящие люди понимают, что это чепуха", - указал Кузнецов.

Финляндия не является членом НАТО, однако входит в число партнеров альянса. Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что подача страной заявки на вступление в Североатлантический альянс потребовала бы широкой народной поддержки. При этом, по данным ряда социологических опросов, за вступление в альянс выступает меньшая часть населения страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сипиля, Юха
Страны
Россия Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография президента России Владимира Путина
2
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
5
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
6
Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама