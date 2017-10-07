Посол РФ: неприсоединение Финляндии к военным блокам - фактор стабильности на Балтике

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 октября. /ТАСС/. Политика руководства Финляндии по неприсоединению к военным союзам является важным стабилизирующим фактором в регионе Балтийского моря. Такое мнение высказал в субботу в интервью газете Ilta-Sanomat посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Все опросы общественного мнения показывали, что большинство финских граждан придерживаются мнения, что проводимая до сих пор финским руководством политика неприсоединения к военным союзам не только наилучшим образом защищает национальные интересы, но и по-прежнему остается значительным стабилизирующим фактором в регионе Балтийского моря", - указал Кузнецов.
По его словам, "у каждой страны есть суверенное право самостоятельно определять национальную политическую линию в области безопасности и обороны". "Думаю, однако, что все понимают, что приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам вынудит нас прибегнуть к подходящим в этой ситуации ответным действиям. Возможно, кому-то это нужно, но точно не Финляндии и России", - указал посол.
Он отметил, что ему "горько слышать вопросы о том, следует ли соседям России бояться ее". "Все здравомыслящие люди понимают, что это чепуха", - указал Кузнецов.
Финляндия не является членом НАТО, однако входит в число партнеров альянса. Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что подача страной заявки на вступление в Североатлантический альянс потребовала бы широкой народной поддержки. При этом, по данным ряда социологических опросов, за вступление в альянс выступает меньшая часть населения страны.