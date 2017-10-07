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Коалиция: решающее сражение против ИГ в Ираке состоится у границ с Сирией

Международная панорама
7 октября, 23:29 UTC+3 КАИР КАИР 7, октября. /ТАСС

По данным бригадного генерала США Роберта Софджа, в этой части республики находятся около 2 тыс. боевиков

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КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Решающее сражение против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке состоится у границы с Сирией. Об этом, как сообщил телеканал Al Sumaria, заявил в субботу бригадный генерал США, один из представителей командования международной коалиции по борьбе с ИГ Роберт Софдж.

"Решающие бои с террористами ИГ в Ираке пройдут в приграничном с Сирией регионе в среднем течении реки Евфрат", - сказал он. По его оценке, в этой части Ирака "еще находятся около 2 тыс. боевиков".

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"Многие экстремисты, - добавил он, - которые остались живы в ходе предыдущих сражений и не были захвачены в плен, в настоящее время пытаются раствориться среди местного населения".

В минувший четверг правительственные силы Ирака вытеснили боевиков ИГ из центральной части района Эль-Хувейджа (провинция Киркук) - последнего оплота экстремистов на севере страны. Как заявил представитель командования совместными операциями ВС Ирака, "продвижение иракских сил продолжается".

21 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о начале широкомасштабного наступления на позиции ИГ в районе Эль-Хувейджи. Район, расположенный в 55 км от города Киркук, был захвачена террористами ИГ в 2014 году. До начала операции его удерживали, по разным данным, от 1 до 2 тыс. экстремистов.

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