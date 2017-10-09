Издание The Daily Beast заявило, что РФ нанимала блогеров для дискредитации Клинтон

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Сетевое издание The Daily Beast утверждает, что российские власти во время предвыборной кампании в США в 2016 году наняли двух видеоблогеров-афроамериканцев, которые в своих роликах и в записях на Facebook, Twitter и других социальных сетях выступали с резкой критикой кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, проигравшей президентскую гонку республиканцу Дональду Трампу. Материал с таким утверждением опубликован в воскресенье на сайте.

Как отмечает издание, на странице блогеров, проект которых называется "Уильямс и Кэлвин", говорится, что семья Клинтонов - "это серийные убийцы, которые планируют изнасиловать всю страну". При этом, с их точки зрения, Дональд Трамп не может быть расистом, "поскольку он бизнесмен". Кроме того, по мнению блогеров, кампания Хиллари Клинтон "финансировалась мусульманами". "Мы, темнокожее население, стоим единым фронтом: мы едины в убеждении, что Хиллари Клинтон - не наш кандидат", - отмечал один из блогеров в видеозаписи на YouTube, размещенной в прошлом ноябре.

По утверждению источников The Daily Beast, в августе текущего года страницу "Уильямса и Кэлвина" заблокировало руководство Facebook, идентифицировав ее как "пропагандистский аккаунт, поддерживаемый правительством России". В том же месяце, по данным издания, страницу блогеров заблокировали также и в Twitter, но на сервисе YouTube их страница по-прежнему существует.

У страницы "Уильямс и Кэлвин" на данный момент около 290 подписчиков, а у видеозаписей в среднем насчитывается от 5 до 60 просмотров. Количество просмотров у большинства прошлогодних записей, в том числе касающихся Хиллари Клинтон, не превышает 20.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.