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Минюст Турции не обладает данными о новых задержаниях в консульствах США

Международная панорама
9 октября, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Накануне был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле, после чего Штаты приостановили выдачу неиммиграционных виз в Турции

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министр юстиции Турции Аблулхамит Гюль опроверг информацию о задержании еще одного сотрудника дипмиссии США в республике. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала "А хабер". Ранее газета "Сабах" сообщила, что турецкие власти выдали ордер на задержание еще одного сотрудника генконсульства США в Стамбуле, подозреваемого в причастности к ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" - прим. ТАСС), которую обвиняют в организации госпереворота в Турции в июле 2016 года.

"По нашим данным, никакого решения об аресте или задержании второго сотрудника консульства (США) не существует. Да, продолжается процесс над сотрудником американского консульства в Адане, но это старая история", - сказал он, добавив, что "американские дипломаты встречались с задержанным".

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4 октября был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле турок Метин Топуз по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". По данным следствия, Топуз связывался с бывшим турецким прокурором Зекерией Озом, который связан с ФЕТО и с полицейскими начальниками, аффилированными с фетхуллахистами. 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, в ответ на это Анкара приняла точно такое же решение в отношении Вашингтона. При этом американский посол Джон Басс охарактеризовал ответ Турции как месть.

"Мы ни в коем случае не приемлем слова "месть" в отношении происходящего, - указал глава турецкого Минюста. - Думаю, США пересмотрят свое решение не выдавать визы".

Гюль также напомнил, что Анкара запросила Вашингтон выдать Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняет в организации попытки путча 15 июля 2016 года. "Америка должна уже выполнить наш запрос на этот счет, а также исполнить имеющиеся судебные решения (по делу Гюлена)", - сказал он.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.

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