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СМИ: работника дипмиссии США вызвали в генпрокуратуру Стамбула для дачи показаний

Международная панорама
9 октября, 17:01 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 9, октября. /ТАСС

Позже в городе Амасья были задержаны его жена и ребенок, которые также не обладают дипломатическим иммунитетом

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АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура Стамбула вызвала для дачи показаний сотрудника генконсульства США, ордер на задержание которого был выдан в воскресенье. Об этом сообщает в понедельник телеканал NTV.

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По его данным, работник американской дипмиссии не обладает дипломатическим иммунитетом. Отмечается также, что в городе Амасья уже были задержаны для дачи показаний его жена и ребенок.

Ранее в понедельник газета Sabah сообщила, что турецкие власти выдали ордер на задержание еще одного сотрудника генконсульства США в Стамбуле. Его подозревают в причастности к организации ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" - прим. ТАСС), которую обвиняют в организации госпереворота в Турции в июле 2016 года. Минюст Турции заявил, что не обладает информацией о новых задержаниях сотрудников консульств США на территории республики.

4 октября был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле турок Метин Топуз по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". По данным следствия, Топуз связывался с бывшим турецким прокурором Зекерией Озом, который связан с ФЕТО и с полицейскими начальниками, аффилированными с фетхуллахистами. 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, в ответ на это Анкара приняла точно такое же решение в отношении Вашингтона. При этом американский посол Джон Басс охарактеризовал ответ Турции как месть.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.

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