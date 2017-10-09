СМИ: в МИД Турции был вызван советник посольства США

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Советника посольства США в Турции вызвали в понедельник в министерство иностранных дел республики после того, как Соединенные Штаты решили приостановить выдачу неиммиграционных виз на территории Турции. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на источник в министерстве.

По ее данным, советник посольства США в Анкаре Филип Коснетт был вызван в МИД Турции. Ему была передана информация о том, что Анкара ожидает от Вашингтона отмены решения о приостановке выдачи виз.

США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции 8 октября. Такое решение было принято после того, как на прошлой неделе был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики".

По данным следствия, Топуз связывался с полицейскими начальниками, аффилированными с фетхуллахистами, а также с бывшим турецким прокурором Зекерией Озом, который также связан с ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" - прим. ТАСС). Анкара считает, что эта организация и ее "главарь"Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, стоят за попыткой переворота в июле 2016 года.

Вечером 8 октября диппредставительство Турции в Вашингтоне также приостановило выдачу виз на территории США.