Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в МИД Турции был вызван советник посольства США

Международная панорама
9 октября, 13:54 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 9, октября. /ТАСС

Как пишет газета, советнику была передана информация о том, что Анкара ожидает от Вашингтона отмены решения о приостановке выдачи виз

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Советника посольства США в Турции вызвали в понедельник в министерство иностранных дел республики после того, как Соединенные Штаты решили приостановить выдачу неиммиграционных виз на территории Турции. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на источник в министерстве.

По ее данным, советник посольства США в Анкаре Филип Коснетт был вызван в МИД Турции. Ему была передана информация о том, что Анкара ожидает от Вашингтона отмены решения о приостановке выдачи виз.

США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции 8 октября. Такое решение было принято после того, как на прошлой неделе был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики".

По данным следствия, Топуз связывался с полицейскими начальниками, аффилированными с фетхуллахистами, а также с бывшим турецким прокурором Зекерией Озом, который также связан с ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" - прим. ТАСС). Анкара считает, что эта организация и ее "главарь"Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, стоят за попыткой переворота в июле 2016 года.

Вечером 8 октября диппредставительство Турции в Вашингтоне также приостановило выдачу виз на территории США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гюлен, Фетхуллах
Страны
США Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
2
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
3
AFP: умер актер Жан Рошфор
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
6
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама