CNN: виновник бойни в Лас-Вегасе играл в азартные игры по 14 часов в сутки

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Виновник бойни в Лас-Вегасе (штат Невада) Стивен Пэддок называл себя "величайшим игроком в видео-покер в мире" и занимался азартными играми по 14 часов сутки 365 дней в году. Он бодрствовал ночью, а отсыпался днем, сообщила в понедельник телекомпания CNN.

Она изложила ключевые моменты показаний, которые Пэддок давал во время судебной тяжбы в 2013 году, когда пытался добиться от казино Cosmopolitan в Лас-Вегасе $100 тыс. компенсации за несчастный случай. "Почему я решил, что являюсь величайшим игроком в видео-покер в мире? Да потому что я знаком с некоторыми игроками в видео-покер, которые играют по-крупному. Никто не играет так много и долго, как я", - приводит телекомпания слова американца из судебного материала объемом 87 страниц.

Истец утверждал, что на пике увлечения в 2006 году он "в среднем проводил за игрой по 14 часов в сутки 365 дней в году". "Я играю все ночи напролет", - продолжал Пэддок. "Я сплю днем", - уточнил он, признав, что не склонен загорать даже около бассейна в оплаченной гостинице. Американец утверждал, что за один кон выигрывал от $100 до $1350, а за ночь - до $1 млн.

Как сообщил ранее телекомпании NBC юрисконсульт Cosmopolitan Марти Кравитц, 30 октября 2011 года Пэддок поскользнулся на полу, выходя из сувенирного магазина отеля в зал казино, упал и получил травму. В 2012 году американец подал в суд на игорное заведение, потребовав компенсировать ему медицинские расходы в размере $32 тыс., а также физический и моральный ущерб (всего $100 тыс.). Суд принял сторону ответчика.