Владелец казино: стрелок из Лас-Вегаса не походил на заядлого игромана

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), посещал казино в этом городе один-два раза в месяц и вел себя как самый обычный и непримечательный гость. Об этом в воскресенье в эфире телеканала Fox News рассказал владелец игорно-гостиничного бизнеса, гендиректор компании Wynn Resorts миллиардер Стивен Винн.

По его словам, Пэддок начал приезжать в Лас-Вегас с 2006 года. Он нередко со своей подругой "один-два раза в месяц" останавливался как в отеле Mandalay Bay, из которого устроил стрельбу, так и в других гостиницах города, в том числе входящих в Wynn Resorts, отметил Винн. Mandalay Bay этой сети отелей и казино не принадлежит.

"Это был игрок, тративший ни игру скромные, по крайней мере по нашим меркам, суммы, ничего серьезного", - отметил миллиардер. По словам Винна, Пэддок "всегда платил вовремя и никогда не был должен" ни одному из увеселительных заведений Лас-Вегаса. Как указал владелец игорного бизнеса, Пэддок был "самым обычным" клиентом, "какого себе только можно представить". "Он не подходил под описание проблемного [клиента] или заядлого игромана", - подчеркнул Винн.

При этом он отметил, что Пэддок и его подруга, скорее всего, вели трезвый образ жизни, так как никто из сотрудников казино и гостиниц в Лас-Вегасе за все эти годы не видел их с алкоголем в руках. "Они вели себя консервативно, тихо и сдержанно во всех смыслах", - отметил Винн. "Никто бы ни за что не остановил такого человека при входе в здание", - добавил он.

Как ранее сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах, следствие считает, что Пэддок, вероятно, мог страдать недиагностированным тяжелым психическим заболеванием. По данным агентства AP, в воскресенье ФБР уже во второй раз обыскало дом стрелка, расположенный в Меските (штат Невада), где он жил со своей подругой, 62-летней Мэрилу Дэнли. Последняя заявляет, что ничего не знала о планах Пэддока.