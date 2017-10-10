Стерджен заявила о праве шотландцев провести референдум о независимости от Великобритании

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен подтвердила, что граждане Шотландии имеют право провести второй референдум о независимости региона, когда условия, на которых Великобритания покинет Евросоюз, станут ясны. Об этом она заявила, выступая во вторник на съезде ШНП в Глазго.

"У Шотландии должно быть право сделать свой выбор, когда условия по Brexit станут ясными", - сказала Стерджен. "Сейчас мы, может быть, и не знаем, когда мы сделаем наш выбор, но мы можем, мы обязаны и мы будем всегда добиваться независимости", - отметила политик, занимающая пост первого министра Шотландии.

В марте этого года Стерджен заявила о необходимости провести референдум о независимости региона в период между осенью 2018 и весной 2019 года, то есть перед выходом Великобритании из Евросоюза. Позже она смогла заручиться поддержкой парламента Шотландии по этому вопросу. Однако серьезные коррективы в планы главы ШНП внесли результаты состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборов. На них эта политическая сила, оставшись самой популярной партией региона, потеряла 21 из 56 депутатских мандатов в Палате общин.

Этот результат аналитики напрямую увязали с активной агитацией Стерджен за повторный референдум о независимости Шотландии от Великобритании. Первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Победу на нем в соотношении 55% против 45% одержали сторонники союза Эдинбурга с Лондоном.