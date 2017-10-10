El Mundo: речь главы Каталонии собрала около здания парламента порядка 30 тыс. человек

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Около 30 тыс. человек, выступающих за независимость Каталонии, находились у здания регионального парламента в Барселоне во время речи главы автономии Карлеса Пучдемона. Об этом во вторник сообщила газета El Mundo.

Кроме того, более 5 тыс. человек смотрели трансляцию выступления Пучдемона на одной из центральных площадей в Жироне, пишет газета El Pais.

Пучдемон заявил, что Каталония по итогам референдума 1 октября завоевала право стать независимым государством в форме республики, но пока временно приостанавливает процесс ее провозглашения, желая добиться конструктивного диалога с Мадридом.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода автономного сообщества из состава Испании. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. В Барселоне же еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную и юридически обязывающую силу.

В течение дня по всему региону испанские правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки, которые располагались в основном на территории муниципальных школ. Часто это приводило к стычкам между гражданами и стражами порядка. В результате действий испанских правоохранителей, по версии властей автономии, пострадала почти 1 тыс. человек. По данным МВД Испании, пострадали более 400 сотрудников полиции и Гражданской гвардии.

В результате, как сообщили в правительстве Каталонии, в голосовании смогли принять участие 2,26 млн жителей региона. Всего же право голоса имеют 5,31 млн каталонцев. Из голосовавших 90% высказались за независимость Каталонии от Испании, противники отделения автономии считали референдум незаконным и в большинстве своем голосование проигнорировали.