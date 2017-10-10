Госдепартамент объявил крупные вознаграждения за данные о главарях "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты объявляют вознаграждения в размере 7 и $5 млн за информацию, которая может вывести на двух главарей "Хезболлах". Об этом заявил во вторник координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом Нэйтан Сэйлс во время брифинга для журналистов.

"Противодействие "Хезболлах" - приоритет администрации [президента США Дональда] Трампа. Сегодня я объявляю вознаграждение за двух лидеров "Хезболлах" в рамках программы вознаграждений Госдепартамента", - сказал он.

"Во-первых, Госдепартамент объявляет вознаграждение в размере $7 млн за информацию, которая приведет к местонахождению, аресту или вынесению приговора в любой стране Талалу Хамии. Хамия причастен к нескольким террористическим атакам, захватам транспортных средств, похищениям американских граждан. Хамия возглавляет международные террористические подразделения "Хезболлах", - пояснил Сэйлс. По его словам, атаки, которые готовились этими подразделениями, "были направлены преимущественно против американцев и израильтян".

"Мы также объявляем вознаграждение до $5 млн за информацию, которая приведет к местонахождению, аресту или вынесению приговора в любой стране Фуаду Шукару. Шукар - военный полевой командир "Хезболлах" в Ливане", - указал он.