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Госдеп: США хотят наладить отношения с Турцией, но сейчас это под вопросом

Международная панорама
10 октября, 23:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, октября. /ТАСС

По словам Хезер Науэрт, Вашингтон также хотел бы наладить отношения с Москвой

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ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотели бы наладить отношения с Турцией на фоне визового спора между государствами, однако сейчас возникают определенные вопросы из-за действий Анкары.

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Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов, напомнив, что Вашингтон точно так же хочет наладить отношения и с Москвой.

"Госсекретарь хотел бы видеть улучшение отношений с Турцией, как и с любой другой страной. Посмотрите на Россию, вот другая страна, с которой мы бы хотели наладить отношения. Но прямо сейчас это ставится под вопрос из-за тех действий, которые предприняла Турция", - сказала она.

США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции 8 октября. Решение принято после ареста сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза. Он обвиняется в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики".

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