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Йылдырым: Турции не нужно разрешение США для задержания подозреваемых на своей территории

Международная панорама
10 октября, 12:53 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 10, октября. /ТАСС

Ранее стало известно о задержании в Стамбуле сотрудника генконсульства Соединенных Штатов из-за связей с ФЕТО

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АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Турция не намерена получать разрешение от США для задержания на территории республики каких-либо подозреваемых. Об этом, как сообщил телеканал NTV, заявил во вторник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

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"Турция является правовым государством, которое не нуждается в получении разрешения от США, чтобы кого-то задержать", - подчеркнул он. По словам Йылдырыма, "никаких привилегий для подозреваемых из числа сотрудников дипломатических миссии США в Турции не будет".

Премьер также напомнил, что в США до сих пор находится глава организации ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"), которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года. "Разве это укладывается в рамки отношений между союзниками?" - отметил глава кабинета министров.

4 октября был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле турок Метин Топуз по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". По данным следствия, Топуз связывался с бывшим турецким прокурором Зекерией Озом, который связан с ФЕТО и с полицейскими начальниками, аффилированными с фетхуллахистами. 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, в ответ на это Анкара приняла точно такое же решение в отношении Вашингтона. При этом американский посол Джон Басс охарактеризовал ответ Турции как месть.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.

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Йылдырым, Бинали Гюлен, Фетхуллах
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