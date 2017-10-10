Мадрид не может признать действительным провозглашение независимости Каталонии

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МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Испании не может признать юридически действительным провозглашение независимости, о котором было заявлено во вторник в парламенте Каталонии. Об этом сообщил министр юстиции королевства Рафаэль Катала Поло, чьи слова приводит газета La Vanguardia.
Глава Минюста отметил, что Мадрид не признает "ни закона, действие которого приостановил Конституционный суд, ни референдума, ни провозглашения независимости". В настоящий момент в резиденции премьера идет встреча главы правительства Испании Мариано Рахоя с его заместителем, министром территориального управления Сорайей Саенс де Сантамарией и Катала Поло.
Ранее глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что по итогам референдума 1 октября автономия завоевала право стать независимым государством в форме республики, но пока временно приостанавливает процесс ее провозглашения, желая добиться конструктивного диалога с Мадридом.