Докладчик комиссии парламента Бразилии призвал к приостановке процесса против Темера

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 октября. /ТАСС/. Докладчик комиссии по конституции и правосудию нижней палаты парламента Бразилии, депутат Бонифасио ди Андрада призвал коллег отказаться от предъявления президенту страны Мишелу Темеру обвинений в организации преступного сообщества и попытке препятствовать правосудию. Соответствующее предложение содержится в документе, который он зачитал во вторник перед законодателями.

"Мы видим, что политическая и партийная деятельность рассматривается [в обвинениях прокуратуры] как преступная. Для продолжения этого уголовного процесса нет достаточных оснований", - сказал Андрада в речи, которую транслировал в прямом эфире телеканал Globo.

Согласно бразильскому законодательству, президент обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только Федеральный верховный суд (ФВС) страны. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия - инициативу о предъявлении обвинений главе государства должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

Перед тем, как вопрос будет вынесен на рассмотрение пленума палаты, его должна обсудить парламентская комиссия по конституции и правосудию. Однако от голосования комиссии ничего не зависит: решение о прекращении процесса против президента или о его продолжении в любом случае будет вынесено пленумом нижней палаты. Как ожидается, процесс рассмотрения обвинений парламентом продлится до конца октября.