Globo: защита президента Бразилии просит суд отложить рассмотрение обвинений генпрокурора

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 сентября. /ТАСС/. Защита президента Бразилии Мишела Темера обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с просьбой отложить рассмотрение обвинений, которые генеральный прокурор Родригу Жано выдвинул в четверг в адрес главы государства. Об этом сообщил телеканал Globo.

Адвокаты считают, что суд сначала должен рассмотреть их иск о признании недействительными показаний, которые стали основой для обвинений против Темера. В мае бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в ФВС аудиозапись, на которой президент страны якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью. Однако в начале сентября генпрокурор заявил, что в деле бизнесменов появились новые обстоятельства. В частности, по словам Жано, они скрыли от правоохранительных органов часть информации о совершенных преступлениях.

Новые обстоятельства не помешали генпрокурору Бразилии направить в четверг в ФВС запрос о предъявлении Темеру обвинений в организации преступного сообщества и попытке препятствовать правосудию. Фигурантами этого дела также являются бывший спикер парламента Эдуарду Кунья глава гражданской канцелярии Элисеу Падилья, генеральный секретарь администрации президента Уэллингтон Морейра Франку, экс-министр туризма Энрики Эдуарду Алвес и другие представители правящей Партии бразильского демократического движения.

26 июня Генпрокуратура уже выдвигала в адрес Темера обвинения - тогда речь шла о статье "коррупция". По версии ведомства, с марта по апрель 2017 года президент республики "получил незаконные блага в размере 500 тыс. реалов" ($152 тыс.) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos S. A.. Однако 2 августа большинство бразильских депутатов проголосовали против продолжения процесса против главы государства по делу о коррупции, фактически заморозив расследование до окончания его мандата в декабре 2018 года. Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому Генпрокуратура просит предъявить обвинения.

Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования. Поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.