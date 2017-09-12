Globo: суд в Бразилии дал разрешение на начало нового расследования в отношении Темера

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии дал разрешение на начало нового расследовании в отношении президента страны Мишела Темера. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.
По его данным, глава государства подозревается в коррупции и отмывании денег. Дело, о котором идет речь, касается президентского указа об управлении портом в городе Сантос (штат Сан-Паулу). Следствие считает, что Темер мог издать этот документ, чтобы помочь работающей там компании Rodrimar в обмен на незаконное вознаграждение.
26 июня генеральная прокуратура Бразилии обратилась в ФВС с запросом о предъявлении президенту обвинений в коррупции. Темер в свою очередь заявил, что утверждения следователей лишены доказательной базы, и отказался уходить в отставку. Согласно конституции южноамериканской страны, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Но перед этим высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия - инициативу о предъявлении обвинений главе государства должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.
2 августа большинство законодателей высказались против уголовного процесса против Темера. Таким образом, расследование в его отношении оказалось фактически заморожено до окончания президентского мандата в декабре 2018 года. Однако бразильские СМИ на прошлой неделе сообщили, что в ближайшие дни генпрокурор представит новые обвинения в адрес президента.