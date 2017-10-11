Армия Ирака объявила о полном освобождении города Эль-Хувейджа от боевиков ИГ

КАИР, 11 октября. /ТАСС/. Иракские правительственные силы полностью освободили от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) город Эль-Хувейджа, расположенный на северо-востоке страны. Об этом сообщил в среду телеканал SkyNews Arabia, цитируя заявление официального представителя командования иракской армии.

По его словам, "передовые части армии Ирака совместно с отрядами народного ополчения завершили второй этап операции по освобождению Эль-Хувейджи от террористов и выполнили задачу по восстановлению полного контроля над городом". Армейский представитель добавил, что последними были взяты южные районы города, которые удерживались боевиками ИГ.

Он также отметил, что за время военной кампании близ Эль-Хувейджи была освобождена 161 деревня и взят контроль над основной трассой региона, соединяющей Эль-Хувейджу с Киркуком.

В минувший четверг правительственные силы Ирака вытеснили боевиков из центральной части района Эль-Хувейджа - последнего оплота экстремистов на севере страны.

21 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о начале широкомасштабного наступления на позиции ИГ в районе Эль- Хувейджи. Эль-Хувейджа, расположенная в 55 км от города Киркук, была захвачена террористами ИГ в 2014 году. До начала операции населенный пункт и прилегающие районы удерживали, по разным данным, от 1 до 2 тыс. экстремистов.