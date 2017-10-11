Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Армия Ирака объявила о полном освобождении города Эль-Хувейджа от боевиков ИГ

Международная панорама
11 октября, 0:57 UTC+3 КАИР КАИР 11, октября. /ТАСС

Официальный представитель командования иракской армии отметил, что последними были взяты южные районы города, которые удерживались террористами

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/OMAR ALHAYALI

КАИР, 11 октября. /ТАСС/. Иракские правительственные силы полностью освободили от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) город Эль-Хувейджа, расположенный на северо-востоке страны. Об этом сообщил в среду телеканал SkyNews Arabia, цитируя заявление официального представителя командования иракской армии.

По его словам, "передовые части армии Ирака совместно с отрядами народного ополчения завершили второй этап операции по освобождению Эль-Хувейджи от террористов и выполнили задачу по восстановлению полного контроля над городом". Армейский представитель добавил, что последними были взяты южные районы города, которые удерживались боевиками ИГ.

Смотрите также

Премьер Ирака уверен, что с ИГ в его стране будет покончено до конца года

Коалиция: решающее сражение против ИГ в Ираке состоится у границ с Сирией

Командование ВС Ирака заявило о полном освобождении центра Эль-Хувейджи от ИГ

Он также отметил, что за время военной кампании близ Эль-Хувейджи была освобождена 161 деревня и взят контроль над основной трассой региона, соединяющей Эль-Хувейджу с Киркуком.

В минувший четверг правительственные силы Ирака вытеснили боевиков из центральной части района Эль-Хувейджа - последнего оплота экстремистов на севере страны.

21 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о начале широкомасштабного наступления на позиции ИГ в районе Эль- Хувейджи. Эль-Хувейджа, расположенная в 55 км от города Киркук, была захвачена террористами ИГ в 2014 году. До начала операции населенный пункт и прилегающие районы удерживали, по разным данным, от 1 до 2 тыс. экстремистов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
2
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018
3
МИД Украины выразил возмущение в связи с заявлением президента Чехии по Крыму
4
Фигуранта уголовного дела о миллионных хищениях в Арктике осудили на 2 года условно
5
Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют
6
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
7
В приложении Telegram появился русский язык
Темы дня
Новости партнеров
Реклама