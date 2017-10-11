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В Таиланде траур по королю Раме IX завершится 30 октября

Международная панорама
11 октября, 8:04 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 11, октября. /ТАСС

Ранее власти уже продлевали сроки траура до 26 октября, поскольку в этот день состоится кремация покойного монарха

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БАНГКОК, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Таиланда продлило на два дня сроки национального траура, объявленного в стране после кончины короля Пумипона Адульядета (Рама IX) в прошлом году. Траур завершится 30 октября, сообщили в среду в пресс-службе таиландского правительства.

Траур в королевстве был объявлен 13 октября 2016 года сроком на один год в день смерти монарха. Ранее власти уже продлевали сроки траура до 26 октября включительно - в этот день в Бангкоке состоится кремация покойного монарха. Теперь же в кабинете министров приняли решение продлить траур, поскольку последние мероприятия, связанные с похоронной процессией Рамой IX, завершатся именно 29 октября.

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"Национальные флаги на правительственных зданиях и в посольствах Таиланда должны быть приспущены вплоть до окончания траурных мероприятий", - пояснили в пресс-службе правительства. Здесь также отметили, что все траурные знаки и ленты, которыми сейчас декорированы здания государственных учреждений, должны быть сняты к вечеру 29 октября. Правила национального траура предписывают всем государственным служащим в Таиланде носить одежду черного или белого цветов. Вернуться к обычной форме одежды, согласно разъяснению правительства, они смогут с 30 октября.

Пять дней прощания

Рама IX ушел из жизни 13 октября 2016 года после продолжительной болезни в одной из больниц Бангкока в возрасте 88 лет. Похоронные церемонии продлятся в период с 25 по 29 октября. Как сообщили в департаменте по связям с общественностью правительства Таиланда, первый день пройдет под знаком буддийской церемонии с участием монахов и членов королевской семьи.

26 октября в 07:00 по местному времени (03:00 мск) тело монарха на специальной колеснице будет доставлено из тронного зала на площадь Санам Луанг, где уже в 17:30 единственный сын покойного - король Рама X - проведет сначала символическую церемонию кремации, а затем в 22:00 и настоящую. Все это время вокруг дворца и площади будут находиться сотни тысяч подданных. Как ожидается, многие из них придут сюда еще накануне и вряд ли покинут исторический центр Бангкока до утра, невзирая на жаркую или дождливую погоду.

На следующий день останки (кости) Рамы IX будут доставлены в тронный зал Дусит Маха Прасат в Большом королевском дворце, а его прах - в Ват Пхракэу, более известный под названием Храм изумрудного Будды. Четвертый день прощания предназначен для религиозной церемонии, которую проведут члены королевской семьи и буддийские монахи.

29 октября останки Пумипона Адульядета перевезут в тронный зал Чакри Маха Прасат, который также расположен на территории дворцового комплекса. Прах покойного монарха разделят и отправят на хранение в два древних буддийских храма: Ват Ратчабофит и Ват Бовоннивет.

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