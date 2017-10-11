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Президент Латвии выступил за постепенный перевод русских школ на латышский язык обучения

Международная панорама
11 октября, 14:02 UTC+3 РИГА РИГА 11, октября. /ТАСС

Сначала преподавание на латышском языке планируют ввести в детских садах

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РИГА, 11 октября. /ТАСС/. Президент Латвии Раймондс Вейонис выступил за постепенный перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Такую позицию он изложил в среду после встречи с премьер-министром республики Марисом Кучинскисом.

Для того, чтобы осуществить эту реформу, сначала необходимо обеспечить все предпосылки, считает глава государства. "Педагоги должны быть готовы преподавать на латышском языке, и первоначально латышский язык следует ввести в детских садах. Дети дошкольного возраста осваивают языки быстрее, чем дети школьного возраста", - приводит его слова информационное агентство LETA.

"В Латвии есть только один государственный язык - латышский, и если министерство предлагает постепенно перейти на обучение на латышском языке, то это шаг к тому, чтобы в стране был только единственный государственный язык, который использовался бы жителями Латвии в повседневном общении", - отметил Вейонис.

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По его мнению, данное предложение еще требует доработки со стороны Минобрнауки. "Когда этот доклад будет готов, можно будет дать оценку, а пока это только идея, которая обсуждается", - сказал он.

Правящая коалиция Латвии поддержала представленную в конце прошлой недели министром образования и науки Карлисом Шадурскисом реформу в сфере образования, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на латышском языке. На русском учащиеся будут осваивать только свой родной язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов. Но и после этого местные националисты не раз пытались добиться полного перевода обучения детей во всех государственных и муниципальных школах нацменьшинств на латышский язык.

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