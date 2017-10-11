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Высший суд Каталонии считает, что декларация независимости не имеет юридической силы

Международная панорама
11 октября, 15:29 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 11, октября. /ТАСС

Только действующий в соответствии с конституцией и положениями конституционного суда закон может служить источником права, заявили в суде

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МАДРИД, 11 октября. /ТАСС/. Высший суд Каталонии заверил, что никакая декларация независимости региональных властей не имеет юридической силы. Об этом говорится в распространенном в среду постановлении органа.

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"Только закон, действующий в соответствии с конституцией и положениями конституционного суда [КС], может служить источником права", - отметили в суде. Там уточнили, что "ни закон о переходном периоде, действие которого было приостановлено КС, ни какая-либо декларация независимости - официальная или нет, явная или нет - не имеют никакой юридической силы".

Во вторник руководство Каталонии подписало декларацию независимости, которая, однако, пока не вступает в силу. Власти автономии предполагают, что эта декларация будет вынесена на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.

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