Высший суд Каталонии считает, что декларация независимости не имеет юридической силы

МАДРИД, 11 октября. /ТАСС/. Высший суд Каталонии заверил, что никакая декларация независимости региональных властей не имеет юридической силы. Об этом говорится в распространенном в среду постановлении органа.

"Только закон, действующий в соответствии с конституцией и положениями конституционного суда [КС], может служить источником права", - отметили в суде. Там уточнили, что "ни закон о переходном периоде, действие которого было приостановлено КС, ни какая-либо декларация независимости - официальная или нет, явная или нет - не имеют никакой юридической силы".

Во вторник руководство Каталонии подписало декларацию независимости, которая, однако, пока не вступает в силу. Власти автономии предполагают, что эта декларация будет вынесена на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.