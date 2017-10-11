Высший суд Каталонии считает, что декларация независимости не имеет юридической силы

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МАДРИД, 11 октября. /ТАСС/. Высший суд Каталонии заверил, что никакая декларация независимости региональных властей не имеет юридической силы. Об этом говорится в распространенном в среду постановлении органа.
"Только закон, действующий в соответствии с конституцией и положениями конституционного суда [КС], может служить источником права", - отметили в суде. Там уточнили, что "ни закон о переходном периоде, действие которого было приостановлено КС, ни какая-либо декларация независимости - официальная или нет, явная или нет - не имеют никакой юридической силы".
Во вторник руководство Каталонии подписало декларацию независимости, которая, однако, пока не вступает в силу. Власти автономии предполагают, что эта декларация будет вынесена на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.