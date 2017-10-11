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Суд принял к рассмотрению иск против правительства Каталонии за организацию референдума

Международная панорама
11 октября, 16:38 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 11, октября. /ТАСС

Партия Vox обвиняет каталонское руководство в неповиновении органам власти, нарушении обязанностей и растрате

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© AP Photo/Alvaro Barrientos

МАДРИД, 11 октября. /ТАСС/. Высший суд Каталонии принял к рассмотрению иск, поданный партией Vox против регионального правительства и некоторых парламентариев. Об этом говорится в распространенном в среду постановлении органа.

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По его информации, правая политическая сила представила жалобу, в которой обвиняет каталонское руководство в неповиновении органам власти, нарушении обязанностей и растрате. Данный иск будет прикреплен к двух другими разбирательствам, связанным с попытками автономных властей подтолкнуть Каталонию к выходу из состава Испании.

Партия подала иск в начале сентября текущего года. Тогда парламент региона позволил провести голосование по закону о референдуме, а правительство Каталонии в полном составе подписало указ о созыве плебисцита. Ранее жалобы были представлены и испанской прокуратурой.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

Во вторник руководство Каталонии подписало декларацию независимости, которая, однако, пока не вступает в силу. Официальный представитель регионального правительства Жорди Туруль назвал произошедшее символическим актом. Несмотря на это, председатель правительства Мариано Рахой потребовал, чтобы глава Каталонии Карлес Пучдемон объяснил, была ли объявлена независимость автономии.

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