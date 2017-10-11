Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Пентагоне утверждают, что целью коалиции является разгром ИГ

Международная панорама
11 октября, 17:50 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй в то же время заявил, что действия Вооруженных сил России якобы были направлены против не связанных с террористами оппозиционных группировок

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 11 октября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Возглавляемая США коалиция нацелена на полный разгром группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил представитель Пентагона майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй в ответ на просьбу прокомментировать заявления Минобороны РФ о возможности срыва мирного процесса в зоне деэскалации на юге Сирии.

Ранее представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что из подконтрольной американцам зоны выехали 300 боевиков на пикапах с целью блокировки трассы Дамаск - Дейр-эз-Зор, по которой осуществляется снабжение сирийских войск. В министерстве прогнозируют попытку срыва мирного процесса в зоне деэскалации на юге арабской страны, отмечая, что ответственность за этот саботаж будет нести американская сторона.

"У коалиции одна миссия - это военный разгром ИГИЛ (прежнее название ИГ). Любые противоречащие этому заявления безосновательны. Соединенные Штаты только за прошедшую неделю нанесли десятки ударов по террористам из ИГИЛ, оказали поддержку иракским силам во время освобождения давно удерживавшегося ИГИЛ [города] Эль-Хувейджа и приступили к заключительному этапу освобождения "столицы" ИГИЛ Ракки (Сирия)", - сказал Рэнкин-Гэллоуэй. По его словам, США и их партнеры уничтожают боевиков ИГ "где бы они не находились".

При этом представитель Пентагона утверждает, что действия Вооруженных сил России якобы были направлены против "не связанных с ИГИЛ оппозиционных группировок".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в Крыму
2
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
3
Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко
4
Нацбанк Украины признал, что ошибся с прогнозом по инфляции на 2017 год
5
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
6
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
7
СМИ: Трамп требовал увеличить ядерный арсенал США почти в десять раз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама