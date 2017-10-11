Глава МИД КНДР: ядерная программа - гарантия мира и развития страны

ПХЕНЬЯН, 11 октября. /ТАСС/. Северокорейская ядерная программа является средством сдерживания и гарантией обеспечения суверенитета КНДР в условиях агрессивной политики США в отношении Пхеньяна, заявил в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

"Наше ядерное оружие - это результат кровопролитной борьбы, нацеленной на защиту судьбы и суверенитета Родины от американских ядерных угроз, это сила сдерживания, которая гарантирует мир и безопасность в регионе и право корейской нации на существование и развитие. Это заветный меч справедливости, который позволяет разогнать черные тучи ядерной тирании и обеспечить самостоятельную жизнь всего человечества под ясным и синим небом", - сказал он.

Делегация ТАСС во главе с генеральным директором агентства Сергеем Михайловым находится с визитом в КНДР по приглашению Центрального телеграфного агентства Кореи.