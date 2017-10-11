Глава МИД КНДР: шантаж США в адрес Пхеньяна блокирует переговоры по ядерной программе

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ПХЕНЬЯН, 11 октября. /ТАСС/. Атмосфера на Корейском полуострове не способствует проведению переговоров по урегулированию ядерной проблемы, в том числе и в предложенном Россией формате.
Об этом заявил в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.
"Мы отдаем должное тому, что Россия сейчас, как и в предыдущие годы, уделяет большое внимание проблемам Корейского полуострова и прилагает активные усилия к их урегулированию. И мы с полным пониманием относимся к мотивам и целям, с которыми Россия разработала дорожную карту. По нашим оценкам, нынешняя обстановка, когда США прибегают к максимальному давлению и санкциям, к запредельным военным угрозам против КНДР, - вовсе не такая атмосфера, чтобы можно было бы вести переговоры", - сказал он.
Представленная Москвой дорожная карта предполагает, что КНДР не проводит пуски ракет и ядерные испытания, а США и Южная Корея в ответ отказываются от проведения совместных военных маневров в непосредственной близости от границ КНДР, которые Пхеньян считает отработкой программы вторжения в КНДР.
Делегация ТАСС во главе с генеральным директором агентства Сергеем Михайловым находится с визитом в КНДР по приглашению Центрального телеграфного агентства Кореи.