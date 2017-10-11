КНДР считает, что поддержка ее ядерными соседями США может их погубить

ПХЕНЬЯН, 11 октября. /ТАСС/. Поддержка соседними с КНДР ядерными державами агрессивной политики США в отношении Пхеньяна грозит этим странам серьезными проблемами, заявил в среду в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне министр иностранных дел Ли Ён Хо.

"Соседние страны в прошлом веке ценой больших потерь и испытаний овладели ядерным оружием, чтобы противостоять угрозам и давлению со стороны США. И если они сегодня попытаются стать ударником в кампании санкций и давления против нас, то этим они погубят сами себя и навлекут беду на себя", - сказал он.

Среди трех стран, с которыми КНДР имеет общую границу, ядерным оружием обладают два государства - Россия и Китай, которые проголосовали в сентябре в поддержку резолюции ООН, ужесточающей экономические санкции в отношении КНДР в ответ на ее ядерную программу.

Делегация ТАСС во главе с генеральным директором агентства Сергеем Михайловым находится с визитом в КНДР по приглашению Центрального телеграфного агентства Кореи.