КНДР считает, что поддержка ее ядерными соседями США может их погубить

Хавьер Маскерано завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2018Спорт 11 октября, 19:34
Футболистки "Россиянки" не смогли выйти в 1/8 финала Лиги чемпионовСпорт 11 октября, 19:31
Группа ERIELL не ведет работу по финансированию клуба из Ташкента для КХЛСпорт 11 октября, 19:19
Макаревич впервые представит нотные сборники "Машины времени"Культура 11 октября, 19:10
Бутенко: РФС найдет персонал для тестирования системы видеоповторов в КраснодареСпорт 11 октября, 19:10
Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Дагестане 19 октябряВ стране 11 октября, 19:08
Глава МИД КНДР: наше ядерное оружие – это защита суверенитета страныМеждународная панорама 11 октября, 19:01
Комитет Госдумы по бюджету рассмотрит все варианты поддержки ДагестанаСеверный Кавказ 11 октября, 18:50
Путин: страны ЕврАзЭС утвердили основные направления цифровой повестки Союза до 2025 годаЭкономика и бизнес 11 октября, 18:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПХЕНЬЯН, 11 октября. /ТАСС/. Поддержка соседними с КНДР ядерными державами агрессивной политики США в отношении Пхеньяна грозит этим странам серьезными проблемами, заявил в среду в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне министр иностранных дел Ли Ён Хо.
"Соседние страны в прошлом веке ценой больших потерь и испытаний овладели ядерным оружием, чтобы противостоять угрозам и давлению со стороны США. И если они сегодня попытаются стать ударником в кампании санкций и давления против нас, то этим они погубят сами себя и навлекут беду на себя", - сказал он.
Среди трех стран, с которыми КНДР имеет общую границу, ядерным оружием обладают два государства - Россия и Китай, которые проголосовали в сентябре в поддержку резолюции ООН, ужесточающей экономические санкции в отношении КНДР в ответ на ее ядерную программу.
Делегация ТАСС во главе с генеральным директором агентства Сергеем Михайловым находится с визитом в КНДР по приглашению Центрального телеграфного агентства Кореи.