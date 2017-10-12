Международная конференция по ситуации с памятниками Красной армии пройдет в Варшаве

ВАРШАВА, 12 октября. /ТАСС/. Польское мемориальное общество "Курск", занимающееся восстановлением в республике памятников в честь Красной армии, проведет в Варшаве первую Международную конференцию "Чтите их память…", посвященную сложившейся в Польше и других государствах ситуации с памятниками и местами захоронений советских воинов, погибших в период Второй мировой войны. В Российском центре науки и культуры польской столицы ее участники обсудят актуальные проблемы, существующие в мемориальной области, и попытаются найти пути их решения.

Организаторы планируют в ходе этой встречи выработать меры информационного и организационного характера, направленные на предотвращение сноса и разрушения памятников и мест захоронений. Ожидается принятие единую петицию от всех заинтересованных сторон, призывающую власти Польши выполнять принятые на себя международные соглашения и обязательства в сфере увековечения памяти советских воинов, освободивших республику от нацизма. Также планируется создать рабочую группу под руководством общества "Курск", которая могла бы содействовать рассмотрению вопросов сохранения советских памятников и мемориалов в стране.

Как отметил в интервью ТАСС лидер "Курска" Ежи Тыц, эта "группа общественного контроля будет проверять соблюдение Польшей ее обязательств и реагировать на факты нарушений". "Там будут юристы, историки, другие специалисты и простые местные жители. Мы постараемся остановить эту волну разрушения, инициируемую властями", - указал он.

"Мы хотим показать властям Польши позицию различных кругов, организаций, представителей разных стран о том, что они не хотят разрушения в республике памятников их дедов и прадедов", - отметил Тыц. По его словам, на конференцию приезжают представители патриотических, ветеранских организаций из более чем 10 стран, участвуют дипломаты из разных государств. "Со стороны Польши мы пригласили глав всех воеводств, но никто не подтвердил желание поучаствовать. Приглашение направлено также представителю Главной комендатуры полиции, чтобы он ответил на вопросы о низкой эффективности расследований актов вандализма в отношении памятников и мест захоронений советских солдат", - указал он.

Новый закон в Польше

В июле власти Польши приняли поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе, как заявляли законодатели, мемориалов в честь Красной Армии. Институт национальной памяти Польши, за которым в законе закреплена роль консультирующего органа, насчитал на территории страны 229 подлежащих демонтажу мемориалов красноармейцам.

В обновленном законе о декоммунизации утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение или демонстрируются в научных целях, в качестве произведений искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу, что произойдет уже 21 октября этого года.

Борьба

Общество "Курск" обратилось в варшавское юридическое бюро с просьбой подготовить юридическую экспертизу, касающуюся принятых поправок о декоммунизации и возможности сноса на их основании памятников Красной армии. "В ней признается, что принятые поправки касаются объектов, связанных с пропагандой коммунизма, однако нельзя считать таковыми мемориалы, которые не призывают к распространению коммунизма, а являются лишь символическим местом памяти, созданным в честь гибели сражавшихся с фашизмом солдат, - отметил Тыц. - Таким образом поправки не могут быть прямым основанием для сноса памятников советским солдатам". "Это база для подачи исков в суд и другие органы, если разрушения мемориалов все-таки будут иметь место", - добавил он.

Как подчеркнул Тыц, нужно понимать, что в законе нет четкой формулировки, напрямую указывающей на памятники благодарности Красной армии. "У нас уже нет памятников, пропагандирующих коммунизм. Закон написан так, что в соответствии с правом никакой памятник Красной армии не может быть снесен, за исключением случая, если в суде будет доказано, что этот объект влияет, к примеру, на рост числа коммунистов в республике. Это невозможно", - констатировал лидер "Курска".

По словам Тыца, насчитавший в Польше 230 подпадающих под снос памятников Красной армии Институт национальной памяти может только выразить свое мнение о том или ином монументе. Власти не обязательно должны с ним соглашаться. "Мы будем использовать экспертизу юристов в суде, если местные власти решат сносить тот или иной памятник", - заключил он, не исключив, что дело дойдет до международного суда.

Позиция РФ

Принятие нового закона о памятниках МИД России назвал сознательной провокацией и заявил, что она не останется без последствий. Совет Федерации обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши.

С 1994 года между Москвой и Варшавой действует соглашение, которое обязует стороны вести учет и заботиться о сохранности "всех обнаруженных мест памяти и захоронений" жертв войн и репрессий. Польская сторона настаивает на том, что в ее обязанности входит забота только о памятниках, расположенных на территории кладбищ и воинских захоронений. Мемориалы, установленные вне таких мест, Варшава считает символами коммунизма, которые должны быть ликвидированы.