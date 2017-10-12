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СМИ: в "пешмерга" готовы защищать итоги референдума в Иракском Курдистане

Международная панорама
12 октября, 3:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Таким образом курдские военные ответили на сообщения о возможной подготовке силами Ирака атаки на автономный регион

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Земля Иракского Курдистана превратится в могилу для всех, кто будет угрожать региону. Об этом, как передает в четверг новостной портал Shafaq News, заявили в командовании курдских военизированных формирований "пешмерга".

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"После великой победы народа Курдистана на референдуме, определившего свое будущее и подавляющим большинством проголосовавшего за независимость, некоторые личности и силы стали выступать с угрозами, - говорится в коммюнике. - Хотим успокоить наш народ - никто не сможет ступить ногой на нашу землю. Ради мучеников и целей референдума мы превратим землю Курдистана в могилу его врагов".

В заявлении также отмечается, что поражение, нанесенное террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), "постигнет всех, кто посягнет на курдов". "Ровно, как мы победили "Даиш" (арабское наименование ИГ), также будем противостоять всем, кто хочет оккупировать нашу землю", - заявили в "пешмерга".

Столь жесткая реакция была вызвана озвученным в среду сообщением правительства Иракского Курдистана, в котором оно сообщило о подготовке правительственными силами Ирака массированной атаки на автономный регион. Как сообщил в своем Twitter Совет безопасности автономии, он получает "опасную информацию" о том, что шиитское ополчение и отряды Федеральной полиции, подчиняющиеся центральным властям, готовят "большое наступление на Курдистан", накапливая силы с направления юго-запада Киркука и севера Мосула.

В Багдаде уже опровергли эти утверждения, указав, что в столице "даже не рассматривают вопрос о нападении". Между тем, по данным ряда иракских СМИ, отряды "пешмерга" некоторое время назад перекрыли трассы, ведущие из других иракских регионов в столицу автономии Эрбиль. В то же время, как заявляют в командовании иракскими ВС, активность правительственных войск связана с началом наступления на последние оплоты ИГ в городах Эль-Каим и Рава, в направлении которых уже выдвинулась ударная группировка.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Местная Высшая избирательная комиссия объявила спустя два дня, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Правительство в Багдаде считает референдум неконституционным и не признает его результаты.

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