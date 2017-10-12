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СМИ: в "пешмерга" опровергли информацию об уничтожении их беспилотника армией

Международная панорама
12 октября, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Ряд иракских СМИ сообщали ранее, что БЛА курдских формирований уничтожен к юго-востоку от Мосула в районе Нимруда

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Курдские военизированные формирования "пешмерга" опровергли появившуюся ранее в четверг информацию о якобы имевшем место уничтожении иракскими войсками их беспилотного летательного аппарата (БЛА). Об этом сообщил командующий отрядами курдов в регионе Мосула бригадный генерал Бахгат Таймас.

"Сообщения о том, что иракская армия сбила беспилотник, принадлежащий "пешмерга", не соответствуют действительности, - приводит его слова телеканал "Ас-Сумария". - Любой инцидент такого рода не может произойти на нашем или каком-либо другом направлении по той простой причине, что у "пешмерга" нет таких самолетов". Ранее в четверг ряд иракских СМИ сообщали, что БЛА курдских формирований уничтожен к юго-востоку от Мосула в районе Нимруда.

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Обстановка вокруг Иракского Курдистана еще больше обострилась в среду вечером после того, как региональное правительство обвинило Багдад в подготовке массированной атаки на автономию. Как сообщил в своем Twitter Совет безопасности региона, он получает "опасную информацию" о том, что шиитское ополчение и отряды Федеральной полиции, подчиняющиеся центральным властям, готовят "большое наступление на Курдистан", накапливая силы с направления юго-запада Киркука и севера Мосула.

В Багдаде опровергли эти утверждения, указав, что в столице "даже не рассматривают мысль о нападении". В то же время, как заявили в командовании иракскими ВС, активность войск связана с началом наступления на последние оплоты террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городах Эль-Каим и Рава, в направлении которых уже выдвинулась ударная группировка.

"Пешмерга" минувшей ночью заявили о намерении защитить "курдский народ" и "превратить землю Курдистана в могилу его врагов". По данным СМИ, курдские бойцы перекрыли трассы, ведущие в автономию. В частности, блокированы дороги, связывающие административный центр региона Эрбиль и город Дахукее с провинцией Найнава и ее административным центром - Мосулом.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Местная Высшая избирательная комиссия объявила спустя два дня, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Правительство в Багдаде считает, что референдум прошел в нарушение конституции, и не признает результатов голосования.

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