Курдские формирования разблокировали дороги в провинцию Эрбиль

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Курдские военизированные формирования "пешмерга" открыли в четверг заблокированную ими ранее трассу, связывающую иракские провинции Эрбиль и Найнава. Об этом сообщил телеканалу "Ас-Сумария" один из командующих отрядами курдов подполковник Фуада Белляти.
"Силы "пешмерга" разблокировали дорогу между провинциями Эрбиль и Найнава, закрытую несколькими часами ранее, - отметил он. - Трасса теперь доступна для пассажирского и грузового транспорта".
Минувшей ночью поступала информация, что курдские бойцы перекрыли шоссе, ведущие в Иракский Курдистан. В частности, были блокированы дороги, связывающие столицу региона Эрбиль и город Дахук с провинцией Найнава и ее административным центром - Мосулом. По данным СМИ, трасса Дахук - Мосул также открыта.
Обстановка вокруг Иракского Курдистана еще больше обострилась в среду вечером после того, как региональное правительство обвинило Багдад в подготовке массированной атаки на автономию. В столице Ирака опровергли эти утверждения, указав, что "даже не рассматривают мысль о нападении". В то же время, как заявили в командовании иракскими ВС, активность войск связана с началом наступления на последние оплоты террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городах Эль-Каим и Рава, в направлении которых уже выдвинулась ударная группировка.
25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Местная Высшая избирательная комиссия объявила спустя два дня, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Правительство в Багдаде считает, что референдум прошел в нарушение конституции, и не признает результатов голосования.