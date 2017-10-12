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В Facebook заявили, что содействуют властям США в публикации связанных с РФ данных

Международная панорама
12 октября, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

В частности, операционный директор компании Шерил Сандберг сообщила о намерениях соцсети опубликовать подробности о политической рекламе, к размещению которой якобы причастна РФ

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Операционный директор американской компании Facebook Шерил Сандберг сообщила, что соцсеть окажет содействие специальному комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США, проводящему расследование в связи с утверждениями о вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года, в публикации копий рекламных материалов, размещение которых приписывают РФ. Такое заявление она сделала в четверг в интервью порталу Axios.

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"Я повторяла на встрече (с правительством): мы считаем важным, чтобы они поняли всю картину целиком и открыто все объяснили американской общественности, чтобы когда они решили опубликовать те рекламные материалы, мы могли поддержать их и убедиться, что это не причинит никому вреда, никакая личная информация не будет опубликована, - сказала она. - [Facebook заявлял, что] если они захотят опубликовать эти материалы, мы готовы им помочь; тогда они объявили, что собираются [публиковать], мы поможем им в этом".

Отвечая на вопрос журналиста о возможной связи рекламных материалов с кампанией президента США Дональда Трампа, Сандберг добавила, что после публикации данных сообщений Facebook также планирует разместить информацию о том, на кого реклама была таргетирована.

Сандберг подчеркнула, что во время выборов "на платформе [Facebook] произошли вещи, которые не должны были происходить", и отметила, что считает абсолютно необходимым обнародование данной политической рекламы.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 года по май 2017 года, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.

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