В Раде заявили, что проект о реинтеграции Донбасса внесут в парламент не раньше ноября

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Законопроект о реинтеграции Донбасса будет рассматриваться в Верховной раде не ранее ноября текущего года. Об этом заявила депутат Рады от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Согласно процедуре, которую должен пройти закон для подготовки ко второму чтению, до 20 октября комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны будет принимать поправки от субъектов законодательной инициативы. После этого на заседании, скорее всего это будет 8 ноября, комитет рассмотрит эти поправки ко второму чтению. Соответственно, после принятия решения на комитете по поправкам и по готовности закона ко второму чтению он будет вынесен в зал для голосования", - пояснила Фриз.

6 октября депутаты поддержали в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ объявляет Российскую Федерацию агрессором. Антитеррористическая операция Киева, как сейчас называется силовая операция в Донбассе, переходит в формат "самозащиты Украины". Вместо Антитеррористического центра при Службе безопасности операциями на востоке страны должен руководить Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины.

Проект, о котором никто ничего не знал

Проект закона о реинтеграции Донбасса обсуждали все лето, но самого документа практически никто не видел. Президент Петр Порошенко подал этот проект документа, а также проект закона о статусе Донбасса в парламент неожиданно и назвал их первоочередными к рассмотрению. В среду, 4 октября, эти законопроекты появились в комитете, утром 5 октября комитет рекомендовал их Раде к рассмотрению, а уже вечером парламент попытался их принять в первом чтении. Однако депутаты от "Самопомощи" и некоторые внефракционные депутаты (в основном от националистической партии "Свобода") заблокировали президиум и трибуну. Началась небольшая драка с представителями "Народного фронта". Спикер Рады Андрей Парубий объявил перерыв.

И все же в пятницу, 6 октября, украинский парламент одобрил в первом чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Верховная рада также приняла закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", продлевающий на год особый статус Донбасса. Голосование проходило при периодических стычках между представителями коалицией и противниками этих законопроектов.