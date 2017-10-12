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Исполсовету ЮНЕСКО понадобится пятый тур для того, чтобы выбрать нового гендиректора

Международная панорама
12 октября, 20:38 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 12, октября. /ТАСС

Очередной тур выборов запланирован на 13 октября

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ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Исполнительный совет ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вновь не смог прийти к согласию относительно кандидатуры на пост гендиректора организации и назначил последний, пятый, тур выборов. На заседании совета в четверг ни один из баллотировавшихся кандидатов не смог получить необходимой для победы поддержки, сообщает корреспондент ТАСС из парижской штаб-квартиры ЮНЕСКО.

Перед четвертым туром свои заявки сняли Китай и Ливан, которые в предыдущие дни получили наименьшее число голосов от стран-участниц совета. Таким образом, в этом туре борьбу за высший пост вели Катар, Франция и Египет, которые выбились в лидеры еще в первом туре. Согласно официальным данным, катарский дипломат, экс-министр культуры Хамад бен Абдельазиз аль-Кавари получил 22 голоса, египетская правозащитница Мушира Хаттаб - 18, французский политический деятель Одре Азуле - также 18 голосов.

В пятницу пройдет пятый тур. В 14:00 по местному времени (15:00 мск) начнется голосование на выбывание между представителями Франции и Египта, а позже победитель этой пары сразится с Катаром. Об окончательных итогах голосования Исполнительный совет информирует 39-ю Генеральную конференцию ЮНЕСКО, которая пройдет в следующем месяце. На ней будет утвержден новый гендиректор организации, который станет преемником болгарского дипломата и ученого Ирины Боковой.

Изначально на пост гендиректора ЮНЕСКО было выдвинуто девять кандидатур, однако еще до начала голосования Гватемала и Ирак отозвали свои заявки. В ходе отбора Азербайджан также принял решение снять свою кандидатуру на выборах. Вслед за ним свои заявки отозвали Вьетнам, Китай и Ливан.

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Персоны
Бокова, Ирина
Страны
Ирак Ливан Китай Катар Египет Вьетнам Франция Болгария Гватемала Азербайджан
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