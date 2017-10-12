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Белый дом: не только Трамп полагает, что сделка с Ираном не обезопасит США

Международная панорама
12 октября, 22:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, октября. /ТАСС

Глава аппарата Белого дома Джон Келли добавил, что у президента Соединенных Штатов есть понимание "насчет дальнейших шагов по отношению к Ирану"

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ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Не только президент США Дональд Трамп не верит в эффективность соглашения по ядерной программе Ирана. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге для журналистов глава аппарата Белого дома Джон Келли.

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"Он [Трамп] не единственный, кто считает, что сделка, заключенная предыдущей администрацией [Барака Обамы], в долгосрочной, да и даже в среднесрочной перспективе не позволит защитить Америку", - сказал Келли. По его словам, у Трампа есть понимание "насчет дальнейших шагов по отношению к Ирану".

Глава аппарата указал, что у США в Персидском заливе много "прекрасных партнеров", кроме того, Вашингтон располагает военно-морскими и военно-воздушными силами для "демонстрации решительности". "Это тот подход к Ирану, которого мы придерживаемся сейчас", - резюмировал он.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс до начала выступления Келли сообщила, что Трамп объявит о своем решении насчет иранского соглашения, а также о своей стратегии по отношению к Тегерану в пятницу в 12:45 по местному времени (19:45 мск). Ожидается, что американский лидер заявит о несоответствии этой сделки национальным интересам США. После этого обе палаты американского Конгресса должны будут принять решение о том, останутся ли США участниками соглашения, заключенного в Вене летом 2015 года Ираном и международной "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что Иран придерживается всех своих обязательств по данному соглашению, и подчеркнул необходимость соблюдения норм документа всеми его соавторами.

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Персоны
Келли, Джон Обама, Барак Сандерс, Сара Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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