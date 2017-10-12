Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом: Трамп не отказывается от идеи избавиться от ядерного оружия

Международная панорама
12 октября, 23:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, октября. /ТАСС

Ранее президент США заявил, что не предлагал увеличить ядерный потенциал страны в 10 раз

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп часто говорит о необходимости избавиться от ядерного арсенала. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.

Смотрите также
Испытание баллистической ракеты в Северной Корее

Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира

"Я слышал, как он [Трамп] часто говорил о ядерном оружии: "Не будет ли замечательно, если мы сможем совсем от него избавиться?" - процитировал Келли американского лидера.

Как подчеркнул глава аппарата Белого дома, это противоречит тому, что писали о президенте американские СМИ. "Я не думаю, что он возражал бы против этого (идеи поделиться его словами с журналистами), он много раз говорил это мне и своей команде, - отметил Келли. - Это противоречит [не соответствующей действительности] информации об увеличении [ядерного арсенала страны] в 10 раз".

В среду глава государства заявил, что не предлагал десятикратно увеличить ядерный арсенал США и его больше волнует техническое состояние этих вооружений. "Я никогда не обсуждал увеличение, я хочу, чтобы арсенал был в превосходном состоянии", - сказал он, назвав утверждения об этом в СМИ "ложными новостями".

Телекомпания NBC сообщила, что Трамп минувшим летом потребовал от военных увеличить американский ядерный арсенал почти в 10 раз, но ему объяснили, что это очень сложно сделать и что это неоправданно с точки зрения национальной безопасности. При этом телеканал сослался на участников состоявшегося 20 июля в министерстве обороны США совещания с участием президента, руководства его администрации и военного командования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Келли, Джон Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: США наращивают ПРО, чтобы применять ядерное оружие с минимальными издержками
2
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
3
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
4
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
5
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
6
В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев
7
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама