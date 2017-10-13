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Трамп выдвинул Кирстьен Нильсен на пост министра внутренней безопасности

Международная панорама
13 октября, 1:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, октября. /ТАСС

Президент США отметил, что его выдвиженец имеет репутацию преданного делу лидера

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ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг официально выдвинул на пост министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, которая сейчас занимает должность первого заместителя главы аппарата Белого дома.

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"Я с гордостью объявляю о своем выдвиженце на пост министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен", - сказал он во время специальной церемонии. Трамп напомнил, что ранее министерством внутренней безопасности (МВБ) руководил нынешний глава аппарата Белого дома Джон Келли, а Нильсен тогда выполняла роль его заместителя.

"Она быстро обрела репутацию преданного делу лидера, чьим приоритетом номер один всегда являлась безопасность нашей страны и наших граждан, а не политика или идеология", - продолжил президент. По словам Трампа, "впервые в истории бывший сотрудник этого министерства станет его руководителем". "Так должно было случаться часто раньше, но этого не происходило", - посетовал американский лидер.

В своем выступлении Трамп отметил, что 45-летняя Нильсен является специалистом в области безопасности на транспорте, а также в сфере кибербезопасности.

Келли перешел на работу в Белый дом в июле после ухода оттуда бывшего главы аппарата Райнса Прибаса. Место руководителя министерства внутренней безопасности оставалось вакантным, временно исполняющей обязанности министра назначили Элейн Дьюк.

Теперь предложенную Трампом кандидатуру должен утвердить Сенат Конгресса США. МВБ было создано в 2002 году, оно является одним из самых "молодых" правительственных ведомств. В сферу ответственности этого министерства входят борьба с терроризмом, защита границ, контроль за мигрантами, охрана общественной безопасности. В случае своего утверждения Нильсен станет второй женщиной на посту главы МВБ - с 2009 по 2013 год на этой должности работала Джанет Наполитано.

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Персоны
Келли, Джон Прибас, Райнс Трамп, Дональд
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