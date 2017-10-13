Мексика не признает одностороннего провозглашения Каталонией независимости

МЕХИКО, 13 октября. /ТАСС/. Мексика не признает независимость Каталонии от Испании в том случае, если она будет провозглашена в одностороннем порядке. Об этом заявил в четверг вечером в Мехико президент латиноамериканской страны Энрике Пенья Ньето на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Мексика не признает Каталонию как независимое государство на основе одностороннего решения", - сказал он. По словам мексиканского лидера, его страна выступает за единую Испанию.

В Каталонии 1 октября прошло голосование по вопросу выхода региона из состава Испании. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. 10 октября глава Каталонии Карлес Пучдемон и другие руководители автономии подписали документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако в силу он пока не вступает.