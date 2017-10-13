Экс-генпрокурор Венесуэлы обнародовала заявление о передаче Odebrecht $50 млн для Мадуро

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас опубликовала в четверг на своем сайте видеозапись допроса одного из топ-менеджеров бразильской строительной компании Odebrecht Эузенанду Азеведу. В своих показаниях он утверждает, что передал $50 млн на избирательную кампанию венесуэльского президента Николаса Мадуро.

По словам Азеведу, на него вышел венесуэлец по имени Америко Мата, якобы представляющий интересы Мадуро. "Я знал его, так как в течение многих лет он возглавлял Институт сельскохозяйственного развития Венесуэлы. Он попросил меня внести вклад в кампанию, так как был в курсе нашей деятельности и ее масштабов, масштабов наших операций. Поэтому он и попросил внести вклад в кампанию Николаса Мадуро", - сказал представитель Odebrecht на записи.

"Он попросил большую для того времени сумму. Я согласился заплатить ему около $50 млн во время кампании", - сообщил Азеведу. "Он просил больше - я не помню, сколько конкретно. Но я согласился заплатить именно столько", - уточнил топ-менеджер.

18 августа экс-генпрокурор уже обвиняла Мадуро в причастности к коррупционному скандалу вокруг Odebrecht. Она утверждала, что именно с этим расследованием связано ее преследование со стороны правительства Венесуэлы. По мнению Диас, новое руководство Генпрокуратуры хочет "уничтожить доказательства" по этому антикоррупционному делу. 5 августа Диас, открыто выражавшая несогласие с действиями исполнительной власти, была отправлена в отставку.

В декабре 2016 года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии для того, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе со своими сообщниками выплатила около $788 млн в качестве взяток в 12 странах.