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За президентскими выборами в Киргизии будут следить наблюдатели из 57 стран

Международная панорама
13 октября, 9:50 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 13, октября. /ТАСС

Помимо этого, избирательные участки оснастят оборудованием по считыванию биометрических данных и электронными избирательными урнами

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БИШКЕК, 13 октября. /ТАСС/. Представители 57 стран мира будут вести мониторинг предстоящих в Киргизии 15 октября выборов президента. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) республики.

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"Процедуру аккредитации в Центризбиркоме прошли 765 международных наблюдателей", - заявили в ведомстве. Самой многочисленной является миссия наблюдателей от Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в состав которой входят почти 390 человек. Второй по численности группой являются представители различных структур СНГ. "В список этой миссии входят около 200 человек", - заверили в Центризбиркоме.

Помимо этого, своих наблюдателей в день голосования на избирательные участки направят несколько общественных организаций Киргизии и штабы кандидатов. Как сообщила ранее ТАСС председатель киргизского ЦИК Нуржан Шайлдабекова, будут сформированы три группы наблюдателей - от самих кандидатов, местных общественных организаций и международных структур. По ее словам, в среднем на каждом участке будет присутствовать по 15-30 их представителей.

Все 2 тыс. 375 избирательных участков будут оснащены оборудованием по считыванию биометрических данных граждан и автоматически считывающими устройствами (АСУ, электронными избирательными урнами). В ЦИК Киргизии убеждены, что их применение позволит избежать фальсификации итогов голосования. Применение АСУ также поможет узнать предварительные результаты выборов в течение примерно двух часов после закрытия участков. В общей сложности в список избирателей в Киргизии внесены около 3 млн 25 тыс. человек.

На пост президента Киргизии претендуют 11 кандидатов. В случае, если ни один из них 15 октября не сможет получить более половины голосов принявших участие в выборах граждан, то в стране состоится второй тур. В него пройдут занявшие первые два места претенденты. Действующий глава государства Алмазбек Атамбаев на этот раз не имеет права баллотироваться, поскольку закон запрещает одному и тому же человеку занимать эту должность более одного шестилетнего срока.

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