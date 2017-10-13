ЦИК Казахстана отказалась от участия в наблюдении за выборами в Киргизии

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АСТАНА, 13 октября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Казахстана (ЦИК) приняла решение отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Киргизии в качестве самостоятельного субъекта. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ЦИК республики.
"В виду недавно прозвучавших беспрецедентных заявлений президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан приняла решение отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения в рамках действующего двухстороннего меморандума о взаимопонимании между Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, о чем решила уведомить кыргызскую сторону", - говорится в сообщении.
Как информировали в ведомстве, при этом Центризбирком, исполняя принятые международные обязательства, провел работу по направлению представителей Казахстана в качестве наблюдателей на президентские выборы в Киргизии. "46 казахстанских наблюдателей будут осуществлять мониторинг выборов в составах миссий СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, а также по линии парламентских ассамблей СНГ, ОБСЕ, тюркоязычных стран", - уточнили в ЦИК.
Как сообщали киргизские СМИ, Атамбаев 7 октября во время вручения госнаград в Бишкеке обвинил власти Казахстана в попытке навязать своего кандидата на назначенных на 15 октября президентских выборах в Киргизии.