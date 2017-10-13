Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК Казахстана отказалась от участия в наблюдении за выборами в Киргизии

Международная панорама
13 октября, 11:02 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 13, октября. /ТАСС

При этом представители Казахстана направлены в качестве наблюдателей на президентские выборы в Киргизии

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 13 октября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Казахстана (ЦИК) приняла решение отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Киргизии в качестве самостоятельного субъекта. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ЦИК республики.

Смотрите также

За президентскими выборами в Киргизии будут следить наблюдатели из 57 стран

Глава ЦИК Киргизии: хакеры не смогут повлиять на результаты выборов в стране

Назарбаев опроверг заявления о поддержке оппозиционного кандидата в президенты Киргизии

"В виду недавно прозвучавших беспрецедентных заявлений президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан приняла решение отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения в рамках действующего двухстороннего меморандума о взаимопонимании между Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, о чем решила уведомить кыргызскую сторону", - говорится в сообщении.

Как информировали в ведомстве, при этом Центризбирком, исполняя принятые международные обязательства, провел работу по направлению представителей Казахстана в качестве наблюдателей на президентские выборы в Киргизии. "46 казахстанских наблюдателей будут осуществлять мониторинг выборов в составах миссий СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, а также по линии парламентских ассамблей СНГ, ОБСЕ, тюркоязычных стран", - уточнили в ЦИК.

Как сообщали киргизские СМИ, Атамбаев 7 октября во время вручения госнаград в Бишкеке обвинил власти Казахстана в попытке навязать своего кандидата на назначенных на 15 октября президентских выборах в Киргизии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
Страны
Киргизия Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go
2
Операция по установке автодорожной арки Крымского моста на опоры продолжается третьи сутки
3
Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в США
4
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
5
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
6
СМИ: Китай создал лазер для борьбы с террористами
7
Постпред США при НАТО назвала проблемой для альянса покупку Турцией российских С-400
Темы дня
Новости партнеров
Реклама