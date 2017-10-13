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Польша попросила у США военную поддержку, пока армия страны не достигнет 200 тыс. солдат

Международная панорама
13 октября, 11:37 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 13, октября. /ТАСС

На выстраивание территориальной обороны Польше нужно еще около двух лет, заявил министр обороны страны

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ВАРШАВА, 13 октября. /ТАСС/. Военная поддержка США необходима Польше для обороны, пока ее армия не будет полностью модернизирована и не достигнет численности 200 тыс. солдат. Об этом заявил в пятницу в эфире Польского телевидения министр национальной обороны республики Антоний Мачеревич.

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"Пока мы не закончим модернизацию наших вооруженных сил, пока не создадим 200-тысячной армии, как запланировали, заручившись поддержкой Сейма (нижней палаты парламента), пока не выстроим территориальную оборону, на что нужно еще около двух лет, конечно, такая оборона нам крайне необходима", - сказал он.

Комментируя заявление Минобороны РФ о том, что в Польше развернута дивизия армии США, Мачеревич опроверг эту информацию. "Это, конечно, неправда. В Польше нет дивизии американских войск. Но, если бы до этого дошло, мы приняли бы их с распростертыми объятиями, потому что российская агрессия нарастает и защита за счет постоянного присутствия американских военных существенна для польской безопасности", - добавил он.

Ранее в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в Польше де-факто развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, ФРГ).

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